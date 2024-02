Medio Oriente: Rampelli (Fd'I), interventi di oggi sbilanciati contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si è animati da uno spirito anti israeliano o anti palestinese preconcetto la lettura di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza è più facile di quanto non si possa immaginare. La soluzione avanzata immediatamente dall'Italia di due popoli in due Stati sarebbe congeniale se non trovasse un ostacolo oggettivo in Hamas che contiene nel proprio statuto la distruzione dello Stato di Israele, principio tutt'altro che astratto vista la vera e propria azione di guerra sferrata il 7 ottobre contro la popolazione civile e il rapimento di oltre duecento ostaggi israeliani tuttora privati della libertà. Efferata e bestiale come nessuno avrebbe mai potuto immaginare". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (segue) (Rin)