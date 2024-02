Medio Oriente: Rampelli (Fd'I), interventi di oggi sbilanciati contro Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare aggiunge: "La reazione di Israele è dunque legittima di fronte a persone inermi trascinate fuori dalle loro case, decapitate, carbonizzate, alla violenza sanguinaria che non ha risparmiato donne e bambini. Una risposta che però deve essere mirata alla cancellazione di Hamas e non alla eliminazione del popolo palestinese e certamente su questo la comunità internazionale deve essere chiara e decisa. Alcuni interventi di oggi in Aula hanno invece messo in luce il vero volto di certa opposizione: un imbarazzante sbilanciamento contro Israele e a sostegno del riconoscimento dello Stato della Palestina, senza condizioni. Praticamente dovremmo agire, a sentire qualcuno, seguendo l'agenda di Hamas che, ribadisco, vuole la distruzione di Israele e non propone alcun piano strategico per una soluzione duratura. Non è l'Italia a essere 'più serva dei servi', artefice al contrario di una condotta responsabile quanto caritatevole - conclude Rampelli -, ma la sinistra a essere perennemente attratta dai nemici di Israele e dell'Occidente". (Rin)