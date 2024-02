Svezia: livello minaccia terroristica nel Paese resta elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di minaccia terroristica in Svezia rimane elevato, a livello quattro su una scala di cinque. Lo ha reso noto il Centro nazionale per la valutazione della minaccia terroristica (Nct), nella sua valutazione annuale per il 2024. "Nonostante lo sviluppo talvolta drammatico degli eventi nel 2023, la valutazione complessiva di quest'anno non si discosta in modo significativo da quella dell'anno scorso. Ma i fattori di incertezza sono diventati maggiori", come spiega in un comunicato stampa la direttrice dell'Nct Ahn-Za Hagstroem. La minaccia principale proviene probabilmente da attori che agiscono sulla base dell’islamismo radicale e dell’estremismo di destra. (Sts)