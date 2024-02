Argentina-Italia: Mondino a "Nova", da imprese di entrambi i Paesi molto interesse a investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi contatti tra le rispettive delegazioni stanno svelando l'interesse che le aziende italiane hanno a investire in Argentina, ma anche - pur "se sembra strano" - quello delle aziende argentine in Italia. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" la ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, in questi giorni in visita nel nostro Paese. "Fin qui, il viaggio è stato un successo", ha detto Mondino al termine della prima giornata di riunioni tra imprese e ministeri. "Mercoledì e giovedì andremo avanti. C'è molto interesse por la possibilità delle imprese italiane di investire in Argentina, o di imprese argentine a lavorare in Italia", ha detto la ministra ricordando che si pensa sempre agli investimenti italiani in Argentina, ma "fortunatamente, anche se sembra strano, ci possono essere anche investimenti argentini qui". (Res)