Italia-Israele: ambasciatore Bar, siamo partner preziosi per Roma

- Israele e gli israeliani sono partner preziosi per l'Italia e i cittadini dei due Paesi lavorano insieme in molti ambiti di grande importanza per entrambe le parti. Lo ha detto l’ambasciatire di Israele a Roma, Alon Bar, in occasione di un evento per ricordare il 75esimo anniversario dell’ avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. Tra gli ambiti di cooperazione il diplomatico ha ricordato la gestione delle risorse idriche, innovazione, tecnologie, agricoltura intelligente, ricerca scientifica, sanità pubblica, difesa e sicurezza, esplorazione spaziale e intelligenza artificiale. Anche sul piano personale e umano, “ l’Italia è uno dei Paesi più vicini a Israele, culturalmente, e anche in termini di valori familiari e di calore verso chi ci è vicino. Condividiamo interi capitoli di storia comune, viviamo sullo stesso mare, godiamo degli stessi valori comuni e persino della stessa cucina mediterranea”, ha proseguito. Lo scorso anno, “intendevamo fare un ulteriore passo avanti nei rapporti. I nostri capi di governo hanno deciso di organizzare un G2G, con l'obiettivo di apportare un significativo salto di qualità alle relazioni. Abbiamo lavorato su oltre 15 nuovi accordi che porterebbero le nostre relazioni a un altro grado di vicinanza, di cooperazione tra amici, tra alleati. Alla luce della situazione – la guerra a Gaza - il G2G non ha avuto luogo, ma spero che si possa tenere in un prossimo futuro”, ha concluso.(Res)