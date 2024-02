Rai: Fd’I, solidarietà a vertici azienda, condanna violenta manifestazione di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia “condanna in maniera netta e ferma la violenta manifestazione pro Palestina, che oggi si è svolta a Napoli davanti alla sede Rai. Altro che pace si è trattata di un'iniziativa violenta che si è risolta con un pesante bilancio: 12 feriti tra cui 5 appartenenti alle forze dell'ordine”. Lo dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione di Vigilanza Rai. “Basterebbe soltanto questo – prosegue il gruppo di Fd’I – per rendersi conto di quanto sia stato grave quello che è accaduto oggi a Napoli, ma questo episodio va stigmatizzato anche perché svoltosi davanti all'ingresso di una delle sedi più importanti del Servizio Pubblico in Italia. Un fatto di una gravità inaudita. Ai lavoratori e ai vertici Rai, vittime di questa indegna aggressione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà". (Rin)