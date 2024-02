Agricoltura: Lollobrigida, esenzione Irpef per due anni conferma impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione dell'Irpef agricola per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, e la riduzione del 50 per cento dell'importo per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro, saranno prorogate per due anni. Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. “Una esenzione più giusta – sottolinea – che esclude i ricchi da un beneficio che per alcuni risultava un privilegio. Inoltre garantisce per due anni un sostegno che risultava prima estremamente precario non permettendo alcuna programmazione rispetto a questo dato”. (segue) (Rin)