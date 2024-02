Agricoltura: Lollobrigida, esenzione Irpef per due anni conferma impegno governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'emendamento depositato, concordato con il ministro Giorgetti, rappresenta quindi l'ennesima conferma dell'attenzione del governo Meloni verso le istanze degli agricoltori e nei confronti di un settore fondamentale per la nostra Nazione”, aggiunge il ministro. “Ringrazio i colleghi - e in particolare il vice ministro Leo - che hanno lavorato per sintetizzare le nostre proposte e individuare le coperture finanziarie per raggiungere questo importante obiettivo, senza proclami e slogan, dimostrando con provvedimenti concreti che altri governi non hanno mai adottato, la propria vicinanza a tutto il mondo agricolo", conclude Lollobrigida. (Rin)