Agricoltura: Pd, maggioranza voti nostra proposta esenzione totale Irpef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso che il governo ha presentato il nuovo emendamento chiediamo che questa notte vengano discussi tutti i nostri sub-emendamenti per il ripristino dell'esenzione totale Irpef dei redditi agricoli". Lo affermano i componenti del Pd delle commissioni affari costituzionali e bilancio che stanno seguendo il decreto Milleproroghe alla Camera. Le norme a cui sta lavorando il Pd - che saranno presentate entro le 21 - prevedono, in diverse formulazioni, che i redditi dominicali e agrari non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito degli agricoltori. "L'emendamento del governo non risolve – concludono – sfidiamo la lega e gli altri partiti di maggioranza a votare le nostre proposte. Nessuna scusa: le risorse ci sono".(Rin)