Roma: Rocca (Fd'I), Parco Colosseo rinato grazie a impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo decenni "di inattività e di inconcludenza, con il centrodestra al governo nazionale e grazie alla grande determinazione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, abbiamo ridato decoro e rilanciato fortemente il Parco Archeologico del Colosseo, partendo dal nuovo sistema di bigliettazione nominativa per tutte le tipologie di titoli di ingresso al fine di contrastare il triste fenomeno del bagarinaggio. Si tratta di un punto di partenza fortemente innovativo, che supera molte delle criticità che avevano assillato la struttura e che verrà migliorato ulteriormente in futuro". Lo afferma Federico Rocca, consigliere di Fd'I all'Assemblea Capitolina. "Accanto a questo va segnalato l'impegno per aver restituito alla pubblica fruizione la Domus Tiberiana, chiusa dagli anni Settanta e la realizzazione del nuovo ascensore panoramico che conduce al terzo ordine dell'Anfiteatro, oltre ai nuovi scavi, l'ultimo dei quali ha portato alla luce alcuni ambienti di una lussuosa domus di età tardo-repubblicana e un tempio esistente esattamente nell'area in cui, in età Augustea, vennero costruiti gli Horrea Agrippiana, i celebri magazzini costruiti dal genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa". (Com)