Gaza: ambasciatore Israele, operazione per impedire ad Hamas di fare altro attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 ottobre, Israele combatte “una guerra che ci è stata imposta, e che ha come obiettivo quello più giusto possibile: impedire a Hamas di compiere un altro attacco terroristico contro i cittadini di Israele”. Lo ha detto l’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar, in occasione di un evento per ricordare il 75esimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. “Il massacro del 7 ottobre è stato la concretizzazione di tutti i nostri incubi. Il 7 ottobre i cittadini israeliani sono stati assassinati, massacrati, stuprati, i bambini sono stati uccisi, giovani uomini e donne sono stati rapiti da un festival di musica, uomini e donne anziani sono stati rapiti”, ha aggiunto. (segue) (Res)