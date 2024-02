Gaza: ambasciatore Israele, operazione per impedire ad Hamas di fare altro attacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Allo stesso tempo, abbiamo a che fare con attacchi terroristici da collaboratori dell’Iran, come Hezbollah dal Libano, gli Houthi e altri – ha aggiunto -. Si tratta di una guerra molto complicata, a causa dell'utilizzo che fa Hamas della popolazione civile come scudo umano, delle infrastrutture civili e delle installazioni dell’Onu come base per il lancio di missili e attacchi terroristici. Purtroppo, i soldati israeliani e i civili palestinesi sono le vittime di questa tattica di combattimento”. Nel suo intervento, il diplomatico ha affermato che “nei negoziati che si svolgono in questi giorni, Hamas e i suoi sostenitori sono interessati – approfittando della difficile situazione umanitaria a Gaza e delle campagne di influenza sull'opinione pubblica – a riorganizzare le proprie capacità per attaccare Israele, e ripetere il massacro del 7 ottobre”. (Res)