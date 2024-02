Gaza: ambasciatore Israele, processo politico tenga conto della sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Bar ha detto che “questo è un momento di prova per noi. Non siamo certamente dei santi. Abbiamo fatto, e purtroppo probabilmente faremo, anche degli errori. Ma questo è anche un momento di prova per i nostri amici, dei Paesi amici. L'ora in cui vediamo chi ci sta accanto. Chi è davvero impegnato per la sicurezza di Israele e non si limita a usare questo slogan nei giorni di calma, tanto per togliersi l’obbligo. Sappiamo che la realtà è complessa, l'opinione pubblica è facilmente influenzata da voci estremiste, ed è difficile per i leader opporsi ad essa. Eppure vediamo, sentiamo e apprezziamo ogni gesto di solidarietà con Israele. La vostra presenza qui stasera mi scalda il cuore e voglio augurare a Israele e all'Italia molti anni di prosperità, di sicurezza, di reciproca stima”, ha concluso. (Res)