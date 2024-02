Migranti: "Le Monde", Meloni sul dossier migratorio diventa imprescindibile in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungi dall'accusare l'Unione europea di essere responsabile dell'afflusso di migranti non desiderati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avvicina l'Unione europea alla sua causa e "diventa imprescindibile sulle questioni migratorie". Lo scrive il quotidiano "Le Monde" in un editoriale, ricordando che quando era all'opposizione Meloni contestava Bruxelles sul dossier migratorio insieme al "suo alleato di coalizione", il leader leghista Matteo Salvini. Per Meloni la questione migratoria è "un affare di influenza internazionale", afferma il quotidiano. "Il dossier migratorio è la priorità della sua diplomazia, la sfida sulla quale la presidente del Consiglio italiano disegna e afferma per il suo Paese un nuovo ruolo di protagonista in Europa e sul continente africano", afferma "Le Monde". "Il controllo delle migrazioni irregolari è anche uno dei temi sui quali la presidente del Consiglio ha costruito la sua relazione privilegiata con il primo ministro britannico Rishi Sunak", spiega il quotidiano francese. (Frp)