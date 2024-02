Algeria: ministro Esteri Attaf ad Addis Abeba per Consiglio esecutivo Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, è arrivato questa sera ad Addis Abeba, in Etiopia, per la 44ma sessione ordinaria del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, che si terrà da domani al 15 febbraio. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri algerino. A margine dei lavori, Attaf terrà incontri bilaterali con diversi omologhi dei Paesi dell’Africa. La riunione del Consiglio esecutivo precede il 37mo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana, in programma ad Addis Abeba il 17 e 18 febbraio.(Ala)