Rifiuti: Morrone (Lega) su audizione Schillaci, dati interessanti, ma servono approfondimenti

- L'audizione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari è stata "una relazione densa di informazioni che la Commissione analizzerà per poi approfondire i temi più rilevanti". Lo scrive in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. "Ho trovato di grande interesse la notizia del rinnovamento del ministero con il nuovo dipartimento 'One health' che si occuperà contestualmente di salute umana, animale e ambientale, come sono altrettanto importanti i dati forniti sull'incremento dei controlli nel 2022 nell'ambito della sicurezza alimentare", spiega. (segue) (Com)