Rifiuti: Morrone (Lega) su audizione Schillaci, dati interessanti, ma servono approfondimenti (2)

- "Rimangono tuttavia criticità che dovremo approfondire in successive audizioni dove convocheremo i dirigenti tecnici di settore", aggiunge. "Desta preoccupazione la situazione dei siti abusivi di smaltimento dei rifiuti e dei conseguenti eventuali roghi che potrebbero avere ricadute sulle popolazioni residenti dal punto di vista sanitario oltre che sul piano ambientale. Le recenti missioni effettuate da delegazioni della Commissione in luoghi di abbandono abusivo di rifiuti, come la 'Terra dei fuochi', in provincia di Caserta, e in Puglia nelle province di Bari, Bat e Foggia, in discariche da mettere in sicurezza come Malagrotta a Roma - prosegue - o in strutture andate a fuoco come i Tmb sempre a Malagrotta, sollecitano l'urgenza di interventi che tuttavia non sono sempre facili e rapidi e prevedono costi ingenti, non affrontabili dai singoli comuni, soprattutto se medio/piccoli. La Commissione si attiverà su questo fronte e su quello di analisi delle norme di settore per verificare se siano possibili interventi migliorativi", conclude. (Com)