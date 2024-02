© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui salari, "in Italia sempre più stagnanti, il governo è inerte". Lo scrive su X (ex Twitter) la capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. "Il M5s con le altre opposizioni ha proposto l'introduzione del #salariominimo ma Meloni and co si sono opposti per motivi ideologici. La contrattazione è necessaria ma non più sufficiente. Cos'altro stiamo aspettando?", conclude. (Rin)