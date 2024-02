Gaza: Usa stanno indagando su possibili crimini di guerra da parte di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta indagando per verificare possibili crimini di guerra commessi dalle forze israeliane durante le operazioni militari contro Hamas nella Striscia di Gaza, anche se più volte i rappresentanti del governo federale hanno smentito qualsiasi “valutazione formale” in merito. Fonti anonime hanno riferito al “Huffington Post” che le autorità di Washington stanno indagando “da mesi” in merito a possibili violazioni delle norme internazionali da parte delle forze israeliane, e che le verifiche starebbero continuando anche adesso. Delle indagini si starebbe occupando il dipartimento di Stato, adottando “un approccio differenziato”. In particolare, una delle fonti ha precisato che le autorità statunitensi stanno cercando di verificare eventuali abusi dei diritti umani da parte di Israele, in violazione delle norme statunitensi e internazionali. In aggiunta, sulla base delle politiche introdotte dal presidente Joe Biden in autunno, le indagini stanno cercando di appurare se le armi fornite ad Israele dagli Stati Uniti siano state utilizzate per colpire i civili palestinesi. (Was)