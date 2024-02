Milleproroghe: Congedo (Fd'I), taglio Irpef agricola per sostenere settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "promuove misure significative per il settore agricolo attraverso l'emendamento sul taglio dell'Irpef agricola, recentemente depositato nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e destinato ad essere incluso nel decreto Milleproroghe". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze, Saverio Congedo. "Un provvedimento che prevede l'esenzione totale dell'Irpef agricola per i redditi fino a 10 mila euro e il dimezzamento dell'imposta fino a 15 mila euro", ha aggiunto. (segue) (Rin)