Milleproroghe: Congedo (Fd'I), taglio Irpef agricola per sostenere settore (2)

- La misura "riguarderà persone fisiche, società agricole di persone a responsabilità limitata e cooperative", ha proseguito Congedo. "Gli effetti finanziari dell'agevolazione vengono indicati in circa 350 milioni complessivi per il biennio 2025-2026, suddivisi rispettivamente per le due annualità in 220,1 milioni di euro e 130,3 milioni di euro. Queste misure testimoniano l'orientamento del governo Meloni verso il rafforzamento del settore agricolo e il supporto alle sue attività, fondamentale per la crescita sostenibile dell'economia nazionale", ha concluso. (Rin)