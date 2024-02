Roma: Marinone (Pd)-Trabucco (CG), sostegno a campagna voto dove vivo, presentata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la proposta di legge supportata dal comitato civico Voto dove vivo "e consentire finalmente l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione di tutte le elettorali, per Camera e Senato, Parlamento europeo e per le consultazioni referendarie. È l'obiettivo della mozione urgente depositata oggi a prima firma del consigliere capitolino Pd Lorenzo Marinone". Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Lorenzo Marinone, e il consigliere della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. "Con questo atto - spiegano - chiediamo un impegno della città di Roma nel sensibilizzare tutti, i parlamentari e la cittadinanza, sull'importanza di una proposta di legge in esame alle Camere per dare l'opportunità a tutti coloro che si trovino fuori dalla propria città di residenza, in Italia o all'estero, di poter esprimere il proprio voto. Si tratta di situazione disparate, che possono coinvolgere tutti i cittadini italiani, lontani dal proprio domicilio per motivi di lavoro, studio, ma anche per motivi di salute e cura. Si tratta di quasi 5 milioni di cittadini che rappresentano circa il 12 per cento dell'elettorato. La campagna "Voto dove vivo" è nata per promuovere il voto elettronico, uno strumento sicuro e collaudato che consentirebbe di poter partecipare a uno dei più importanti momenti della vita civile e democratica del proprio Paese. Sarebbe anche una risposta diretta ed efficace al fenomeno dell'astensionismo e della disaffezione che molti sperimentano rispetto alla politica. Con questa mozione, ma anche con la collaborazione di tante voci e tanti giovani, vogliamo fare massa critica per raggiungere un obiettivo che rappresenta uno scatto di modernità e civiltà per il nostro Paese e per la rappresentanza democratica", concludono. (Com)