Germania: ministro Finanze Lindner, Europa dovrà attenersi a deterrenza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa dovrà attenersi a un sistema di deterrenza nucleare finché nel mondo vi saranno le armi atomiche, così da non rimanere indifesa di fronte al ricatto di Stati autoritari dotati di arsenali strategici. È quanto afferma il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, in un contributo per il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". In particolare, alla luce delle recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Alleanza atlantica, Lindner sostiene di continuare a considerare le armi nucleari di Francia e Regno Unito come un "elemento della sicurezza europea sotto l'ombrello della Nato". Tuttavia, come evidenzia il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), la base della "nostra sicurezza" rimane l'alleanza con gli Stati Uniti, "non importa chi sarà al potere alla Casa Bianca" dopo le prossime elezioni presidenziali nel Paese o in futuro. (segue) (Geb)