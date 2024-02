Germania: ministro Finanze Lindner, Europa dovrà attenersi a deterrenza nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro delle Finanze tedesco, la sicurezza dell'Europa è indissolubilmente legata a quella dell'America settentrionale attraverso il sistema di deterrenza nucleare. Tuttavia, si pone la questione delle condizioni politiche e finanziarie in cui Francia e Regno Unito sarebbero disposte a mantenere o espandere le proprie capacità strategiche per la sicurezza collettiva. La Germania, invece, deve chiedersi quale contributo è disposta a fornire in tale prospettiva. Lindner afferma, infine, che l'Ue deve diventare un fornitore indipendente di sicurezza per integrare il "ruolo indispensabile" della Nato. (Geb)