Ue: ministro Finanze tedesco Lindner invoca "risveglio" della politica di sicurezza

- Il ministro delle Finanza tedesco, Christian Lindner, invoca un "risveglio della politica di sicurezza nell'Ue", per esempio mobilitando la produzione europea di armamenti in modo rapido ed efficace. In un contributo per il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) aggiunge che la riduzione della domanda negli ultimi 30 anni ha indebolito le capacità del settore della difesa europeo. È, dunque, nell'interesse strategico dell'Ue preservare e costruire un'industria degli armamenti "potente e competitiva", idealmente come "mercato interno europeo delle armi" con linee guida per le esportazioni compatibili. (Geb)