Usa: Covid, dalla primavera isolamento domiciliare non sarà più obbligatorio

- I Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) si stanno preparando a rimuovere le linee guida relative all’isolamento domiciliare in caso di contagio da Covid-19. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che, a partire dalla prossima primavera, ai cittadini positivi al Covid-19 non sarà più imposto l’isolamento domiciliare, in mancanza di febbre da più di 24 ore o in presenza di un concreto miglioramento della sintomatologia associata alla malattia. (Was)