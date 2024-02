Ue: Weber (Ppe) a favore dell'atomica europea come deterrenza contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, si è espresso a favore della possibilità che l'Ue si doti di proprie armi nucleari come mezzo di deterrenza contro la Russia, alla luce delle recenti dichiarazioni sulla Nato dell'ex titolare della Casa Bianca Donald Trump. Intervistato dal quotidiano "Bild", il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha affermato: "La più grande promessa dell'Europa è che vivremo insieme in pace. Dobbiamo rinnovare questa promessa in questi tempi di cambiamento storici". Per Weber, ciò significa che "l'Europa deve diventare così forte sul piano militare che nessuno vuole competere con noi". A tal fine, è necessaria una "deterrenza" europea che "include le armi nucleari. Secondo il presidente del Ppe, il contesto attuale con Francia e Regno Unito quali potenze nucleari in Europa non è sufficiente. La responsabilità della deterrenza deve essere, infatti, europea e possibilmente cofinanziata dagli Stati parte. In questa prospettiva, dovrebbe "finalmente" essere aperto "un nuovo capitolo di cooperazione" tra l'Ue e il Regno Unito dopo la Brexit. (Geb)