Ue: Weber (Ppe), necessario mercato interno per gli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue necessita di "un mercato interno per gli armamenti, standard europei, ad esempio per carri armati e droni, e regole comuni" sulle esportazioni militari. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Bild". Il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto: "Risparmieremmo miliardi se finalmente lavorassimo insieme sulla difesa, come nell'aviazione civile con Airbus". Per Weber, l'attuale produzione di armamenti dell'Ue è inadeguata. In alcuni comparti, come per esempio la fabbricazione di munizioni, secondo il presidente del Ppe è necessaria "una sorta di economia di guerra". Il vicepresidente della Csu ha, infine, sottolineato: "Non può essere che noi, come Ue non siamo nemmeno in grado di fornire all'Ucraina le risorse promesse, ossia un milione di munizioni, ma la Corea del Nord può consegnarle alla Russia". (Geb)