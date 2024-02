Milano: aggredisce una capotreno alla stazione di Porta Garibaldi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 febbraio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano, per aver aggredito, la sera precedente, una capotreno all’interno della Stazione di Milano Porta Garibaldi. In mattinata gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno fermato l’uomo che poco prima aveva cercato di strangolare con una sciarpa la vittima. Successivamente è stata stesso la donna in stato di agitazione ad indicare la carrozza nel quale vi era il presunto aggressore. Entrambi i soggetti sono stati soccorsi dal personale medico. Inoltre, a seguito di accertamenti, l’uomo è stato arrestato per stalking e lesioni e accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura di Milano. Al termine dell’udienza, celebrata con rito direttissimo, all’uomo sono state applicate le misure cautelari del divieto di avvicinamento e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, monitorato mediante il braccialetto elettronico. (Com)