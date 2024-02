© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro con le singole regioni per la definizione degli accordi di Coesione e le opere del Pnrr "prosegue in maniera proficua". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Questo pomeriggio incontro molto positivo con il presidente del Molise, Francesco Roberti, e l'assessore Michele Iorio", conclude. (Rin)