Torino: Ream completa l'acquisizione dell'ex ospedale Maria Adelaide

- Ream Sgr ha completato l'acquisizione dell'ex ospedale Maria Adelaide di Torino al prezzo di 6 milioni di euro. Il progetto previsto per la struttura è uno studentato di circa 400 posti letto, locali di ristorazione, aule studio e sale ricreative, di cui la metà convenzionati con il Comune di Torino, e alcuni riservati a studenti con disabilità fisico-motoria. Parte dell'immobile, inoltre, dovrebbe essere destinata ad una struttura sanitaria a servizio della cittadinanza. Il completamento dei lavori di riqualificazione dovrebbe concludersi nel 2026. "Oggi parte un progetto di riqualificazione di un immobile in disuso che conserva la sua vocazione di uso pubblico a vantaggio della comunità e del quartiere - lo ha affermato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Il progetto di residenza per universitari, con particolare attenzione agli studenti con fragilità, si inserisce pienamente nel contesto di sviluppo degli asset strategici della Città, che vuole essere sempre più attrattiva per i giovani e i talenti. La scelta di mantenere poi, all'interno della struttura, un presidio di sanità territoriale completa il contesto di valorizzazione di uno spazio a servizio della comunità e del quartiere". (segue) (Rpi)