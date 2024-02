Torino: Ream completa l'acquisizione dell'ex ospedale Maria Adelaide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha sottolineato che "l'avvio del progetto che riqualificherà un immobile da tempo in disuso è sicuramente una buona notizia per la Città, specie perché qui troveranno spazio servizi di pubblica utilità: una residenza per studenti universitari, con posti dedicati in modo particolare agli studenti con disabilità, e un presidio sanitario, in una ideale continuità con il suo passato. Crediamo che sia un segnale importante quando nella nostra Città vengono rigenerati spazi che possono essere restituiti alla collettività, dimostrando le potenzialità di molte aree del nostro territorio cittadino", ha continuato Lo Russo. (segue) (Rpi)