Torino: Ream completa l'acquisizione dell'ex ospedale Maria Adelaide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il presidente di Ream Sgr Giovanni Quaglia ha affermato che "l'operazione è perfettamente in linea con la nostra strategia di investimento volta a generare congiuntamente valore economico e valore sociale sia per gli investitori, fondazioni di origine bancaria e casse di previdenza, sia per quanti a vario titolo beneficeranno dei servizi offerti dalla struttura. Siamo lieti di collaborare con il Comune di Torino e con le altre parti interessate per portare a termine questo ambizioso progetto, che creerà nuove opportunità di inclusione e migliorerà l'offerta di servizi a supporto degli studenti universitari e dell'intera comunità locale", ha concluso. (Rpi)