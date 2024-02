Milleproroghe: Bonafè (Pd), retromarcia governo su sanità, grazie a Pd boccata ossigeno per Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo si è reso conto che i tagli alla sanità in Legge di Bilancio non riescono a garantire prestazioni dignitose e ha dato parere positivo ad un emendamento del Pd al decreto Milleproroghe che verrà votato stanotte e che consente alle Regioni e agli enti locali di utilizzare risorse non impiegate per garantire la sostenibilità del sistema sanitario". Lo ha dichiarato Simona Bonafè, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera. "Questa norma, che sblocca 'avanzi vincolati di amministrazione'- ha proseguito - rappresenta una boccata di ossigeno per un settore fortemente penalizzato dalla destra. Per rendere operativo questo provvedimento occorre adesso la proroga alle scadenze dei bilanci che le Regioni hanno richiesto".(Rin)