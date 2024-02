Milleproroghe: Pd, su Irpef agricola "gioco delle tre carte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dell'Irpef sui terreni agricoli e "dell'emendamento al decreto legge Milleproroghe, il governo Meloni e la maggioranza di destra fanno il 'gioco delle tre carte'. Prima tolgono i soldi, poi ce li rimettono; dicono che li mettono sulle assicurazioni e poi invece lo smentiscono. Ci troviamo davanti ad un'altra presa in giro per gli agricoltori, utile solo per cercare di ingraziarsi coloro che stanno manifestando. Ciliegina finale: la scelta di prendere le risorse necessarie per le coperture dal fondo per l'attuazione della delega fiscale. La comica finale". Lo dichiarano i deputati democratici Stefano Vaccari, capogruppo in commissione Agricoltura, Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio, e Silvio Lai, della commissione Bilancio. (Rin)