Milleproroghe: ecco i contenuti emendamento governo su Irpef agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha depositato, nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, l'emendamento al decreto Milleproroghe sul taglio dell'Irpef agricola. Il taglio avrà una durata di due anni, per il 2024 e per il 2025. Prevista, nella proposta di modifica, una esenzione totale per i redditi agrari fino a 10.000 euro e del 50 per cento per i redditi agrari tra 10.000 e 15.000 euro. Sopra i 15.000 euro l'Irpef sarà piena. Gli oneri dell'intervento sono valutati in 220,1 milioni di euro per il 2025 e in 130,3 milioni di euro per il 2026, ed in 89,8 milioni di euro per il 2027. (Rin)