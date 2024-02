Tunisia: inizio lavori ospedale King Salman bin Abdulaziz a Kairouan entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio dei lavori per la costruzione dell'ospedale universitario King Salman bin Abdulaziz a Kairouan, in Tunisia, è previsto a partire da fine giugno. È quanto emerso dalla riunione ministeriale di ieri, presieduta dal Primo ministro, Ahmed Hachani. La presidenza del governo ha dichiarato che i lavori di sistemazione stradale e della parte esterna dell'ospedale sono fermi al 20 per cento. La riunione di ieri ha esaminato anche questioni e soluzioni relative alla costruzione e all'attrezzatura di numerosi ospedali del Paese nordafricano, in particolare a Thala, Dahmani, Ghardimaou, Jelma, Makthar, Haffouz, Jem, Sbiba, Sidi Bouzid, nonché a la ricostruzione e lo sviluppo dei servizi ospedalieri in alcuni reparti specializzati degli ospedali di Regueb e Meknassi e nei governatorati di Tunisi, Sfax, Bizerte, Ben Arous e Médenine. Si è parlato anche del progetto Taparura, sulla costa nord di Sfax, e le varie questioni immobiliari, ambientali, industriali e finanziarie che ostacolano la realizzazione del progetto in stallo da anni. A tal proposito, Hachani ha chiesto di elaborare un calendario chiaramente definito per il lancio del progetto, considerando che l'ultimo aggiornamento risale al 2016. (segue) (Tut)