Tunisia: inizio lavori ospedale King Salman bin Abdulaziz a Kairouan entro giugno (2)

- L'ospedale King Salman bin Abdulaziz, a Kairouan, è stato finanziato dal Fondo saudita per lo sviluppo per 85 milioni di dollari ed è frutto di un memorandum tra Tunisi e Riad. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, il 22 agosto 2023, aveva dismesso il governatore di Kairouan dal 2019, Mohamed Bourguiba, proprio a causa dei ritardi nella costruzione dell'ospedale. La rimozione è avvenuta dopo che Saied aveva presieduto una commissione di alto livello dedicata ad esaminare l'ambizioso progetto. La città di Kairouan, nel centro della Tunisia, è considerata molto importante nel mondo musulmano per la presenza della più antica moschea del Maghreb, la Grande moschea di Kairouan, eretta nel VII secolo (I secolo del calendario islamico) dal conquistatore arabo Uqba ibn Nafi, e per la moschea del barbiere del profeta Maometto. (Tut)