Georgia: Batumi fra le prime cinque mete turistiche 2024 per European Best Destinations

- European Best Destinations, organizzazione nata per promuovere la cultura e il turismo nel Vecchio Continente, ha nominato Batumi, città georgiana sulle coste del Mar Nero, tra le cinque migliori destinazioni turistiche in Europa nel 2024. Nella classifica pubblicata dall'organizzazione, Batumi si colloca al quinto posto tra le 20 destinazioni turistiche più popolari d'Europa. La piattaforma di viaggi consiglia ai viaggiatori di recarsi a Batumi insieme alle destinazioni popolari di Francia, Spagna, Italia e Svizzera entro il 2024. "Sicura, verde, amichevole, romantica, ricca di gastronomia, Batumi sarà la destinazione turistica più trendy nel 2024 per i viaggiatori che sono interessati a ottenere la migliore esperienza in Europa al miglior prezzo", si legge nell'articolo. Batumi ha vinto numerosi premi come destinazione turistica sicura ed eccezionale in Europa. (Rum)