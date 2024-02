I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: commissione diritti umani, almeno 45 civili giustiziati ritenuti vicini alle milizie locali Fano - Le forze governative etiopi hanno giustiziato in un giorno almeno 45 residenti di una città nello Stato regionale di Amhara, nel nord del Paese, perché ritenuti dei sostenitori delle milizie locali note, come Fano. Lo denuncia la Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) in un rapporto pubblicato oggi, precisando che le uccisioni sono avvenute il 29 gennaio scorso e che sui fatti è stata aperta un'indagine. "L'Ehrc sta indagando sulle vittime civili a seguito dei combattimenti (...) del 29 gennaio 2024 nella località di Merawi", che "hanno permesso di confermare l'identità di almeno 45 civili giustiziati dalle forze di sicurezza governative", si legge nel comunicato stampa diffuso dalla commissione, nel quale si presume che il numero delle vittime sia più alto. Nella nota, l'Ehrc afferma che i civili in questione sono stati uccisi perché ritenuti dei sostenitori delle milizie Fano, con cui il governo federale etiope è oggi in guerra aperta dopo il loro rifiuto di integrare le fila dell'esercito nazionale come richiesto dall'accordo di Pretoria, che ha messo fine alla guerra nel Tigré. Sulla situazione nella regione Amhara l'Ehrc ricorda di aver più volte lanciato appelli alla pace e per l'adozione di misure di protezione dei civili, denunciando frequenti violazioni dei diritti umani. Secondo i relatori, nel contesto generale del conflitto in diverse aree della regione le esecuzioni extragiudiziali contro i civili da parte delle forze di sicurezza governative sono ancora frequenti. La Commissione aggiunge di proseguire il suo lavoro di monitoraggio anche contattando residenti, testimoni oculari, vittime e famiglie delle vittime, nonché il governo. (segue) (Res)