I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Mali: fonti stampa, esercito e combattenti ex Wagner investono nella miniera d'oro di Intahaka - L'esercito maliano e i combattenti russi ex Wagner hanno preso il controllo della miniera d'oro di Intahaka, un vasto sito artigianale di ricerca dell'oro situato nel comune centrale di N'Tillit, a circa 80 chilometri da Gao e al confine con il Burkina Faso. Secondo quanto riferito da fonti citate dall'emittente "Rfi", i militari e gli ex Wagner - ora rinominati Africa Corps - sono arrivati nel sito ​​venerdì scorso, 9 febbraio, in elicottero. Altre fonti, soprattutto tra i ribelli del Csp (Quadro strategico permanente), assicurano che i mercenari ex Wagner sarebbero giunti soprattutto per trarre profitto dalla miniera, requisendo grossi quantitativi d'oro e d'argento. Un fatto che preannuncerebbe, se non il suo sfruttamento diretto, almeno la futura riscossione delle tasse da parte del gruppo paramilitare russo. Intahaka è la più grande miniera d'oro artigianale nel nord del Mali. Da circa sei anni vi lavorano migliaia di cercatori d'oro provenienti da tutto il Paese ma anche dal Sudan, dal Ciad e dal Niger. (segue) (Res)