I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Senegal: rinvio presidenziali, rinviate manifestazioni previste per oggi - Gli attivisti della piattaforma senegalese Aar Sunu Election (Proteggiamo le nostre elezioni, in lingua wolof), una piattaforma politica di recente formazione composta da circa 50 gruppi, hanno annullato la manifestazione indetta oggi contro il governo e non autorizzata. “Vogliamo rimanere legali” ed “evitare ogni violenza”, hanno dichiarato gli organizzatori a "Rfi" spiegando i motivi del rinvio della marcia pacifica alla quale avevano in precedenza invitato le persone a manifestare in gran numero nonostante il divieto della polizia. Nel vietare la marcia prevista, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, prefetto di Dakar, aveva affermato che le proteste rischiano di disturbare l'ordine pubblico e ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci. (segue) (Res)