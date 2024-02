I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Sudafrica chiede l'intervento dell'Aia sulle operazioni militari israeliane a Rafah - Il governo del Sudafrica ha presentato una richiesta urgente alla Corte internazionale di giustizia (Icj) per valutare se la decisione annunciata da Israele di estendere le operazioni militari a Rafah, che è l'ultimo rifugio per gli sfollati a Gaza, richieda che la corte utilizzi il suo potere di prevenire "ulteriori imminenti violazioni dei diritti dei palestinesi a Gaza". Lo afferma la presidenza di Pretoria in una nota, precisando che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del Regolamento della Corte, "la Corte può decidere in qualsiasi momento di esaminare proprio motu se le circostanze del caso richiedano l'indicazione di misure provvisorie che dovrebbero essere adottate o rispettate da parte di uno o tutti i soggetti partiti". In una richiesta presentata alla Corte ieri, 12 febbraio 2024, il governo sudafricano ha affermato "di essere seriamente preoccupato che l’offensiva militare senza precedenti contro Rafah, annunciata dallo Stato di Israele, abbia già portato e si tradurrà in ulteriori attacchi su vasta scala, uccisioni, danni e distruzioni. Ciò rappresenterebbe una violazione grave e irreparabile sia della Convenzione sul genocidio che dell’ordinanza della Corte del 26 gennaio 2024", conclude la nota. (segue) (Res)