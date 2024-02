© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Esteri Marocco, operazione Israele su Rafah avrà “conseguenze catastrofiche” - Il Marocco condanna l’operazione di Israele su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e avverte delle “catastrofiche conseguenze umanitarie” che potrebbero derivarne. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, durante un colloquio telefonico con il segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh, secondo quanto riferisce il quotidiano marocchino "Hespress". Le parti hanno discusso degli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza e nella regione. Il capo della diplomazia marocchina ha ribadito la posizione del re Mohammed VI sulla necessità di fermare immediatamente il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, e consentire l’ingresso di aiuti umanitari senza ostacoli, nonché di creare una prospettiva politica per l'attuazione della soluzione dei due Stati. Il ministro ha dichiarato che il Marocco segue con “grande preoccupazione le dichiarazioni di alcuni funzionari israeliani riguardo ai loro piani di continuare gli attacchi su Gaza, esprimendo l'intenzione di colpire e penetrare nella città di Rafah”. Infine, Bourita ha ribadito che il suo Paese rifiuta “qualsiasi tentativo di sfollamento forzato dei palestinesi e la necessità di fornire loro protezione in base al diritto internazionale e al diritto umanitario internazionale”. (segue) (Res)