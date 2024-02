I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Emirati: premier Dabaiba a colloquio con vicepresidente Al Nahyan, focus su cooperazione - Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato il vicepresidente, vicepremier e imprenditore degli Emirati Arabi Uniti, Mansour bin Zayed Al Nahyan, in occasione della sua partecipazione al World Government Summit, in corso a Dubai fino a domani. Lo ha reso noto la piattaforma informativa "Hakomitna" (il nostro governo), spiegando che le parti hanno discusso della cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore economico. Il World Government Summit 2024, come si legge sul sito ufficiale del vertice, si svolge sotto il tema “Plasmare i futuri governi”, coinvolgendo governi, organizzazioni internazionali e rappresentanti del settore privato di tutto il mondo al fine di identificare soluzioni innovative per le sfide del futuro. (segue) (Res)