I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Egitto-Usa: presidente Al Sisi riceve il capo della Cia, focus su Gaza - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il capo della Central intelligence agency (Cia), William Burns, alla presenza del capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel. Lo ha affermato il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. L'incontro ha rappresentato "una conferma della forza del partenariato strategico egiziano-statunitense", ha affermato Fahmy. Durante il colloquio, Burns ha portato i saluti del presidente Usa, Joe Biden, ad Al Sisi e "il suo apprezzamento per gli sforzi instancabili dell'Egitto per portare avanti il ​discorso sulla de-escalation nella Striscia di Gaza, sul cessate il fuoco e sullo scambio di detenuti, oltre al continuo ruolo chiave del Cairo nel fornire e introdurre aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dallo scoppio della crisi". Burns e Al Sisi hanno esaminato la situazione attuale nella regione e hanno ribadito che continueranno le intense consultazioni e il coordinamento per raggiungere gli obiettivi del cessate il fuoco, della protezione dei civili e per raggiungere la soluzione dei due Stati al conflitto in Medio Oriente per rafforzare gli sforzi volti a stabilire sicurezza e stabilità nella regione. Burns si trova al Cairo per colloqui con il capo del Mossad israeliano, David Barnea, con il premier del Qatar, Mohammad bin Abdelrahman al Thani, e con i vertici dell'intelligence egiziana per trovare un'intesa sulla cessazione delle ostilità a Gaza. (segue) (Res)