- Difesa: Egitto, addestramento tra forze speciali egiziane e britanniche - Le forze armate egiziane e britanniche hanno dato il via a un’attività di formazione congiunta nel campo della lotta al terrorismo, a cui partecipano anche le unità egiziane El Sa'ka e i paracadutisti, insieme alle forze speciali britanniche. Lo ha annunciato il ministero della Difesa egiziano in un comunicato stampa. L'addestramento continua per diversi giorni nei campi di addestramento del Comando delle forze El Sa'ka in Egitto. L’obiettivo dell’attività è quello di attuare una serie di diverse attività di formazione con l'obiettivo di unificare concetti, scambiare e acquisire esperienze e affinare le capacità delle forze speciali dei due Paesi. (Res)