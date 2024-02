I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: ministro Esteri palestinese Al Maliki, il terrorismo dei coloni ebrei deve finire - Il “terrorismo dei coloni” ebrei contro la popolazione della Cisgiordania “deve finire” e “non si deve permettere che quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza si ripeta” nell'altro territorio palestinese. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki, durante la conferenza stampa con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock, che ha incontrato oggi a Berlino. Al Maliki ha evidenziato come si “estremamente importante” che i coloni ebrei in Cisgiordania siano “tenuti sotto scacco in modo da risparmiare gli innocenti civili palestinesi” dalle loro violenze. Il titolare della diplomazia di Ramallah ha, infine, bollato l'intervento militare israeliano nei campi profughi come “piano mirato contro i rifugiati palestinesi nel loro insieme”. (segue) (Res)