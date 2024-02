© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: esponente Olp, Riad e altri paesi arabi preparano documento per fermare guerra - Un gruppo di paesi arabi capeggiati dall’Arabia Saudita sta stilando un documento congiunto per far terminare il conflitto in corso nella Striscia di Gaza e creare uno Stato palestinese. Lo ha dichiarato il segretario del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Skheikh, all’emittente saudita “Al Sharq”. Il documento congiunto poggia su tre basi: fermare la guerra, trovare una soluzione politica e aiutare i palestinesi a riorganizzarsi sul piano politico, ha spiegato Al Sheikh. “Attualmente si sta lavorando per creare un clima per avviare un dialogo palestinese che escluda il fallimento”, ha proseguito, sottolineando che l’organismo di rappresentanza palestinese accoglie con favore l’ingresso del movimento islamista Hamas – responsabile dell’attacco a Israele il 7 ottobre scorso - nella stessa Olp. “Il progetto del governo israeliano è quello di distruggere la Striscia di Gaza e distruggere l’Autorità nazionale palestinese (Anp)”, ha concluso. Le dichiarazioni giungono all’indomani della visita a Doha, in Qatar, del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas. (segue) (Res)