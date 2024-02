I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Esteri Autorità palestinese, a favore di liberazione 130 ostaggi di Hamas - Il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, si è espresso a favore della liberazione dei 130 ostaggi detenuti dal movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza, catturati durante l'attacco del gruppo contro Israele del 7 ottobre 2023. Come riferisce il quotidiano “Bild”, Maliki si è pronunciato durante la conferenza stampa con la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, tenuta al termine del loro incontro di oggi a Berlino. Il titolare della diplomazia di Ramallah ha aggiunto che “si sta spingendo per un cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza. Al tempo stesso, Maliki ha evidenziato di non farsi illusioni in merito a un'interruzione dell'offensiva delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro Rafah, nel sud del territorio palestinese. Pertanto, “è ancor più importante proteggere la popolazione di Rafah”, ha continuato Maliki, chiedendo la creazione di corridoi umanitari attraverso cui i residenti possano fuggire verso aree sicure, come il nord della Striscia di Gaza. Il ministro degli Esteri dell'Anp ha infine affermato che i profughi sono disposti a vivere in tendopoli erette in tali aree finché Gaza non sarà ricostruita, se le loro abitazioni venissero distrutte durante i combattimenti tra le Idf e Hamas, secondo quanto si apprende da "Bild". (segue) (Res)